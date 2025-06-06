لجنة محمية بنتاعل أدانت إقدام مجهول على احراق النفايات

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أدانت لجنة محمية بنتاعل الطبيعية، في بيان، "ما حصل اليوم في المنطقة المجاورة للحدود الجنوبية للمحمية، حيث اندلع حريق كبير انطلق من محيط العبّارة/الجسر الذي يربط بمنطقة إده، في موقع تُرمى فيه النفايات بشكل عشوائي. وقد أقدم مجهول على إشعال هذه النفايات، فامتدّت ألسنة النيران بسرعة بفعل درجات الحرارة المرتفعة والرياح الجافة، وأتت على مساحات واسعة من الأحراج والجبل المجاور" .اضافت: " وسرعة تدخل عناصر الدفاع المدني – مشكورين – مدعومين بفوج الكشاف فوج المقدس وأهالي المنطقة، لكانت النيران وصلت إلى داخل حدود المحمية وقرية مشحلان، وأحدثت كارثة بيئية وانسانية كبيرة" .وتوجهت اللجنة "بجزيل الشكر والتقدير إلى ، بشخص مديرها العام العميد ، ورئيس فرع جبيل السيد مخول بو يونس، وكل المراكز القريبة والبعيدة التي لبّت نداء الاستغاثة". كما شكرت فوج الكشاف الماروني منطقة الحروف قادة وعناصر وجميع الأفراد الذين سارعوا إلى المساعدة، إضافة إلى أهالي المنطقة والمخاتير وبلدية إده "الذين ساهموا بكل إمكاناتهم في إخماد الحريق".واشارت الى ان " كانت قد أنهت مؤخرًا أعمال تنظيف الحدود الغربية للمحمية، وأقامت حاجزًا طبيعيًا للحد من تمدد الحرائق. كما وضعت بتصرف المعنيين نظام الحماية الخاص بالمحمية، من قساطل وخزّانات مياه، والذي جرى استعماله في عمليات الإطفاء اليوم".وختمت آملة من الجهات المعنية "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث المؤسفة، لا سيما وقف رمي النفايات العشوائي ومعاقبة المتسببين بالحرائق".