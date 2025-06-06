Advertisement

لبنان

لجنة محمية بنتاعل أدانت إقدام مجهول على احراق النفايات

Lebanon 24
06-06-2025 | 10:58
A-
A+
Doc-P-1371455-638848296064781254.jpg
Doc-P-1371455-638848296064781254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت لجنة محمية بنتاعل الطبيعية، في بيان، "ما حصل اليوم في المنطقة المجاورة للحدود الجنوبية للمحمية، حيث اندلع حريق كبير انطلق من محيط العبّارة/الجسر الذي يربط جبيل بمنطقة إده، في موقع تُرمى فيه النفايات بشكل عشوائي. وقد أقدم مجهول على إشعال هذه النفايات، فامتدّت ألسنة النيران بسرعة بفعل درجات الحرارة المرتفعة والرياح الجافة، وأتت على مساحات واسعة من الأحراج والجبل المجاور" .
Advertisement

اضافت: "لولا العناية الإلهية وسرعة تدخل عناصر الدفاع المدني – مشكورين – مدعومين بفوج الكشاف الماروني فوج الصليب المقدس وأهالي المنطقة، لكانت النيران وصلت إلى داخل حدود المحمية وقرية مشحلان، وأحدثت كارثة بيئية وانسانية كبيرة" .

وتوجهت اللجنة "بجزيل الشكر والتقدير إلى المديرية العامة للدفاع المدني، بشخص مديرها العام العميد نبيل فرح، ورئيس فرع جبيل السيد مخول بو يونس، وكل المراكز القريبة والبعيدة التي لبّت نداء الاستغاثة". كما شكرت فوج الكشاف الماروني منطقة الحروف قادة وعناصر وجميع الأفراد الذين سارعوا إلى المساعدة، إضافة إلى أهالي المنطقة والمخاتير وبلدية إده "الذين ساهموا بكل إمكاناتهم في إخماد الحريق".

واشارت الى ان "لجنة المحمية كانت قد أنهت مؤخرًا أعمال تنظيف الحدود الغربية للمحمية، وأقامت حاجزًا طبيعيًا للحد من تمدد الحرائق. كما وضعت بتصرف المعنيين نظام الحماية الخاص بالمحمية، من قساطل وخزّانات مياه، والذي جرى استعماله في عمليات الإطفاء اليوم".

وختمت آملة من الجهات المعنية "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث المؤسفة، لا سيما وقف رمي النفايات العشوائي ومعاقبة المتسببين بالحرائق".
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. مجهولون يُحرقون مسجداً في لبنان!
lebanon 24
06/06/2025 20:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجميّل زار الباروك وتفقد محمية ارز الشوف
lebanon 24
06/06/2025 20:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق مشروع "EcoPeace" لإحياء محمية شاطئ صور
lebanon 24
06/06/2025 20:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقش اقتراح انشاء محمية مرج بسري
lebanon 24
06/06/2025 20:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2025-06-06
13:32 | 2025-06-06
13:25 | 2025-06-06
13:09 | 2025-06-06
12:52 | 2025-06-06
12:23 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24