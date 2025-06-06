حيدر: معايدة من تحت الركام إلى القلوب التي لم تنكسر

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كتب منصة "اكس":"معايدة من تحت الركام... إلى القلوب التي لم تنكسرفي بلادٍ لا يُطرق فيها باب العيد، بل تُدكّ أبواب البيوت على ساكنيها...في وطنٍ تُغنّي فيه الأمهات لأطفالهنّ بين الصواريخ لا العيد،نكتب إليكم معايدتنا بحبرٍ من دمعٍ وصبرٍ وعناد.نعايدكم لا لأننا نعيش فرحاً،بل لأننا لا نسمح للحزن أن ينتصر...نعايدكم لأن الجنوب، وإن جُرِح، لا ينحني...ولأن الضاحية، وإن احترقت، تُنبت من رمادها ورد الكرامة.في عيدنا لا تُشعل الزينة... تُشعل الأرواح في محراب التضحية.لا نسمع تكبيرات الفرح، بل شهقات الأطفال في حضن الأمهات الهاربات من ليلٍ لا يعرف .ومع ذلك، نُعايدكم.نعايدكم لأن هذا العيد، على هذه الأرض،هو بصمة ثبات، ودمعة عزة، وابتسامة عناد.كل عام ونحن باقون رغم الردم،كل عام وجرحنا شاهد على نُبل هذا الصبر.من الجنوب المُتّشح بالحب والدم، من الضاحية التي لا تُهزم،عيدنا صمود... وكل عام وأنتم معنا، في الوجع والكرامة" .