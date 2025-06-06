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لبنان

من الجيش الإسرائيلي... تهديد جديد لـ"حزب الله"!

Lebanon 24
06-06-2025 | 11:49
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هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، "حزب الله"، قائلاً: لن نسمح لـ"حزب الله" بإعادة تنظيم نفسه وإنتاج الأسلحة مجددا.
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وأضاف أنّه "سنواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ولن نسمح بتهديد إسرائيل". 

وعن حادثة مقتل 5 جنود إسرائيليين، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أنّه " تم إبلاغ عائلات الجنود القتلى وهم من وحدتي ماغلان وياهلوم"، متابعاً " نجري تحقيقا بشأن حادث مقتل 4 جنود وإصابة 5 أحدهم حالته حرجة". 

واعتبر أنّه "يوم صعب والعمليات مستمرة وفق البرنامج المحدد"، موضحاً أنّه "وفق معلومات استخبارية دقيقة استعدنا جثماني أسيرين".
وعن حركة حماس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نعمل بقوة وبطرق مختلفة ونحقق إنجازات وحماس تقوم بحرب عصابات". 

أضاف: "نتبع أساليب عدة لمنع حماس من السيطرة والقضاء على سلطتها ولإعادة المخطوفين". 
 
وأكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، انّه "سنهاجم كل مكان يجب أن نهاجمه ونواصل العمل لتحقيق كل أهداف الحرب". 
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