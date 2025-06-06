هدد المتحدث باسم الجيش ، مساء اليوم، " "، قائلاً: لن نسمح لـ"حزب الله" بإعادة تنظيم نفسه وإنتاج الأسلحة مجددا.

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وأضاف أنّه "سنواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع ولن نسمح بتهديد ".



وعن حادثة مقتل 5 جنود إسرائيليين، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أنّه " تم إبلاغ عائلات الجنود القتلى وهم من وحدتي وياهلوم"، متابعاً " نجري تحقيقا بشأن حادث مقتل 4 جنود وإصابة 5 أحدهم حالته حرجة".



واعتبر أنّه "يوم صعب والعمليات مستمرة وفق البرنامج المحدد"، موضحاً أنّه " وفق معلومات استخبارية دقيقة استعدنا جثماني أسيرين".

