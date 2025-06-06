كرامي: بيان المؤسسة العسكرية يجسّد قدرة لبنان وجيشه على خوض التحديات

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توجّه رئيس "الكرامة" بتحية اكبار الى عير صفحته على "اكس": "تحية اكبار لقيادة الجيش اللبناني بخصوص بيانها المتعلق الاسرائيلي على ضاحية الجنوبية ليل امس، الذي اعلنت فيه بوضوح ان العدو الاسرائيلي رفض مقترحها بالدخول الى الاماكن الذي جرى تهديدها، وذلك عبر التنسيق مع المتعلقة بمراقبة الاعمال العدائية.ان البيان الذي تميّز بالدقة والرصانة والحزم يجسّد تماما قدرة والجيش الوطني خوض التحديات من اجل الحفاظ على السيادة الوطنية، لكن العدو الاسرائيلي لا يؤْمَنُ جانبه وليس لديه اي والدليل ما يحصل في تطبيق ١٧٠١. كما ان عبّرت بوضوح عن عدم جدوى عمل لجنة مراقبة الاعمال العدائية، وبالتالي فانها ستجمّد اعمالها فيها في حال لم تقم بما هو منوط بها، والجدير بالتذكير فإن ما حصل في بيروت ليل امس ليس فقط عدواناً همجياً، وليس فقط انتهاكاً مستمراً من كيان لا يعرف اي التزام بالقرارات الدولية، انما هو اهانة للدول المشاركة في وفي ".