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لبنان

كرامي: بيان المؤسسة العسكرية يجسّد قدرة لبنان وجيشه على خوض التحديات

Lebanon 24
06-06-2025 | 12:05
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توجّه رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي بتحية اكبار الى الجيش اللبناني عير صفحته على "اكس":  "تحية اكبار لقيادة الجيش اللبناني بخصوص بيانها المتعلق بالعدوان الاسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية ليل امس، الذي اعلنت فيه بوضوح ان العدو الاسرائيلي رفض مقترحها بالدخول الى الاماكن الذي جرى تهديدها، وذلك عبر التنسيق مع اللجنة الخاصة المتعلقة بمراقبة الاعمال العدائية.
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ان البيان الذي تميّز بالدقة والرصانة والحزم يجسّد تماما قدرة لبنان والجيش الوطني اللبناني على خوض التحديات من اجل الحفاظ على السيادة الوطنية، لكن العدو الاسرائيلي لا يؤْمَنُ جانبه وليس لديه اي التزام والدليل ما يحصل في تطبيق القرار الدولي ١٧٠١. كما ان قيادة الجيش اللبناني عبّرت بوضوح عن عدم جدوى عمل لجنة مراقبة الاعمال العدائية، وبالتالي فانها ستجمّد اعمالها فيها في حال لم تقم بما هو منوط بها، والجدير بالتذكير فإن ما حصل في بيروت ليل امس ليس فقط عدواناً همجياً، وليس فقط انتهاكاً مستمراً من كيان لا يعرف اي التزام بالقرارات الدولية، انما هو اهانة للدول المشاركة في الاتفاق الدولي وفي لجنة المراقبة".
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