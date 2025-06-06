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لبنان
بعد الضربات ليلة عيد الاضحى.. باريس تدعو إسرائيل إلى "الانسحاب في أسرع وقت" من لبنان
Lebanon 24
06-06-2025
|
12:23
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دانت
فرنسا
، الجمعة،
الغارات
الإسرائيلية
الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ودعت
إسرائيل
إلى "الانسحاب بأسرع وقت من جميع الأراضي
اللبنانية
"، وذلك في بيان لوزارة الخارجية.
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وشنّت إسرائيل مساء الخميس غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، كانت الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 وهدّدت الجمعة بمواصلة غاراتها إذا لم تنزع
الدولة اللبنانية
سلاح الحزب.
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