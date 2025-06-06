بعد الضربات ليلة عيد الاضحى.. باريس تدعو إسرائيل إلى "الانسحاب في أسرع وقت" من لبنان

Advertisement

دانت ، الجمعة، الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ودعت إلى "الانسحاب بأسرع وقت من جميع الأراضي "، وذلك في بيان لوزارة الخارجية.وشنّت إسرائيل مساء الخميس غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، كانت الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 وهدّدت الجمعة بمواصلة غاراتها إذا لم تنزع سلاح الحزب.