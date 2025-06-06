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لبنان

نجاة عون: تسليم سلاح "حزب الله" الطريق الوحيد للخروج من دوّامة الاعتداءات

Lebanon 24
06-06-2025 | 12:52
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دانت النائبة نجاة صليبا عون، في بيان، الاعتداء على بيروت، داعية المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف جميع أعمالها العدائية ضد لبنان".
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ورأت أن "الطريق الوحيد للخروج من دوّامة الاعتداءات المتكررة هو في تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن الوطن، والتمسّك ببقايا سلاح خارج سلطة الدولة لا يُعدّ مقاومة، بل يوفّر الذرائع لإسرائيل لمواصلة عدوانها، ويخدم مشاريع إيران التوسّعية وهوسها النووي".

وختمت: "أن تُوظَّف الأرض اللبنانية لخدمة مصالح خارجية على حساب أمن اللبنانيين وحياتهم ليس فعل مقاومة، بل فعل تخريب وتدمير مرفوض".
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