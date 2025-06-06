نجاة عون: تسليم سلاح "حزب الله" الطريق الوحيد للخروج من دوّامة الاعتداءات

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دانت النائبة ، في بيان، الاعتداء على ، داعية إلى "التدخل الفوري للضغط على لوقف جميع أعمالها العدائية ضد ".ورأت أن "الطريق الوحيد للخروج من دوّامة الاعتداءات المتكررة هو في تسليم سلاحه إلى ، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن الوطن، والتمسّك ببقايا سلاح خارج لا يُعدّ مقاومة، بل يوفّر الذرائع لإسرائيل لمواصلة عدوانها، ويخدم مشاريع التوسّعية وهوسها ".وختمت: "أن تُوظَّف الأرض لخدمة مصالح خارجية على حساب أمن اللبنانيين وحياتهم ليس فعل مقاومة، بل فعل تخريب وتدمير مرفوض".