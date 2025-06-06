تفاصيل تُكشف لأول مرة... هذا ما أعلنه وزير الإعلام عن قصف الضاحية!

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وأكد أنّ "لجنة المراقبة أبلغت إسرائيل بعدم وجود أسلحة قبل قصف الضاحية".واعتبر أنّ "إسرائيل تريد إبقاء البلاد في حالة حرب وعدم انتشار جنوبا"، موضحاً أنّ "اتفاق وقف الأعمال العدائية ينص على منع إسرائيل من تنفيذ أي أعمال عسكرية".كما مرقص أشار إلى انّ "لا يحق لإسرائيل المبادرة في أي عمل عسكري إلا بإبلاغ لجنة المراقبة".وشدد على أنّ ليس لديه مصلحة في إشعال أي حرب.وأعلن مرقص أنّ " تعمل على حصر السلاح بيد الجيش".