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لبنان

تفاصيل تُكشف لأول مرة... هذا ما أعلنه وزير الإعلام عن قصف الضاحية!

Lebanon 24
06-06-2025 | 13:09
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كشف وزير الاعلام بول مرقص، مساء اليوم، أنّ "الجيش كشف المواقع التي رصدتها إسرائيل ولم يجد فيه أي أسلحة"، مشيرا إلى أنّه أنّه "تم إبلاغ لجنة المراقبة قبل القصف الإسرائيلي في الضاحية بهذا الأمر". 
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وأكد مرقص أنّ "لجنة المراقبة أبلغت إسرائيل بعدم وجود أسلحة قبل قصف الضاحية". 

واعتبر أنّ "إسرائيل تريد إبقاء البلاد في حالة حرب وعدم انتشار الجيش اللبناني جنوبا"، موضحاً أنّ "اتفاق وقف الأعمال العدائية ينص على منع إسرائيل من تنفيذ أي أعمال عسكرية". 

كما مرقص أشار إلى انّ "لا يحق لإسرائيل المبادرة في أي عمل عسكري إلا بإبلاغ لجنة المراقبة".

وشدد على أنّ لبنان ليس لديه مصلحة في إشعال أي حرب. 

وأعلن مرقص أنّ "الدولة اللبنانية تعمل على حصر السلاح بيد الجيش". 
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