على طريق هذه البلدة اللبنانية... حادث سير مروّع وسقوط إصابات!

وقع حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة نارية على طريق أبو الأسود – ، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات، نُقلوا بواسطة إلى أحد مستشفيات المنطقة، بحسب ما افادت مندوبة " ".

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