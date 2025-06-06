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لبنان

على طريق هذه البلدة اللبنانية... حادث سير مروّع وسقوط إصابات!

Lebanon 24
06-06-2025 | 13:32
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وقع حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة نارية على طريق أبو الأسود – الزرارية، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات، نُقلوا بواسطة جمعية الرسالة للإسعاف الصحي إلى أحد مستشفيات المنطقة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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