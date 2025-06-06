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لبنان

بياناتهم "سلبية جداً"... أميركا مُنزعجة من مواقف المسؤولين في لبنان!

Lebanon 24
06-06-2025 | 13:37
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كشفت مصادر أميركية، أن "التحليل اللبناني غير وارد وإسرائيل لا تمرر أصلاً رسائل إلى واشنطن عبر بيروت".
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المصادر نفسها اوضحت في حديث لـ"mtv"، أنّ "الإدارة الأميركية منزعجة من مواقف المسؤولين في لبنان وترى بياناتهم سلبية جداً وتعتقد أن إدارة الأمور في لبنان غير مشجّعة".
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