لواشنطن وليست للرئيس عون... هذا ما قيل عن رسالة كاتس!

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وأكّد في حديث لـ" "، أنّ "رسالة الإسرائيلي إلى رئيس الجمهورية هي بالحقيقة رسالة إلى واشنطن مفادها "إذا لم توقف الديل مع سنفجر الوضع في المنطقة انطلاقاً من لبنان وسنخرّب كل اتفاق رعته أميركا خصوصاً اتفاق وقف النار".