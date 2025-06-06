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لبنان

لواشنطن وليست للرئيس عون... هذا ما قيل عن رسالة كاتس!

Lebanon 24
06-06-2025 | 13:43
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اعتبرت أوساط سياسية، مساء اليوم، أن "الجنون الإسرائيلي الذي حصل منذ ساعات في لبنان يعبّر عن جنون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي أصبح مأزوماً هو وفريقه وتحديداً مع واشنطن".
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وأكّد في حديث لـ"mtv"، أنّ "رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون هي بالحقيقة رسالة إلى واشنطن مفادها "إذا لم توقف الديل مع إيران سنفجر الوضع في المنطقة انطلاقاً من لبنان وسنخرّب كل اتفاق رعته أميركا خصوصاً اتفاق وقف النار".
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