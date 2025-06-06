الجميّل استقبل دايفيد هايل في بكفيا: لتطبيق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الشرعية

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التقى رئيس الجميّل في دارته في السفير الأميركي السابق دايفيد هايل، مسؤول ملف في معهد ، حيث جرى بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.شارك في اللقاء النائب الياس ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان ، وتناول البحث التحديات التي تواجه لبنان وسبل الخروج من المرحلة السابقة نحو النهوض والازدهار بالتعاون مع شركائه وأصدقائه في المنطقة والعالم. كما تم التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة الالتزام بمقتضياته، وتسليم سلاح وحصره بيد بما يضمن استعادة الدولة لسيادتها الكاملة.وقد استبقى الجميّل ضيفه على مائدة الغداء.