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لبنان

الجميّل استقبل دايفيد هايل في بكفيا: لتطبيق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الشرعية

Lebanon 24
06-06-2025 | 14:04
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في دارته في بكفيا السفير الأميركي السابق دايفيد هايل، مسؤول ملف لبنان في معهد الشرق الأوسط، حيث جرى بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
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شارك في اللقاء النائب الياس حنكش ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، وتناول البحث التحديات التي تواجه لبنان وسبل الخروج من المرحلة السابقة نحو النهوض والازدهار بالتعاون مع شركائه وأصدقائه في المنطقة والعالم. كما تم التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة الالتزام بمقتضياته، وتسليم سلاح حزب الله وحصره بيد الجيش اللبناني بما يضمن استعادة الدولة لسيادتها الكاملة.

وقد استبقى الجميّل ضيفه على مائدة الغداء.
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