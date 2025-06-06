طعنه في أنحاء متفرقة من جسده... إشكال كبير بين شخصين في طرابلس!

Advertisement

وبحسب المعلومات أقدم "أ.أ.ن" على طعن "م.ع" عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.وقد جرى نقل المصاب بواسطة اللبناني إلى مستشفى الإسلامي في طرابلس لتلقي العلاج، في حين باشرت القوى الأمنية التحقيقات وتعمل على ملاحقة الفاعل لتوقيفه.