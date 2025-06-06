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لبنان

طعنه في أنحاء متفرقة من جسده... إشكال كبير بين شخصين في طرابلس!

Lebanon 24
06-06-2025 | 14:03
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وقع إشكال فردي في منطقة التل - طرابلس بين كل من المدعو "أ.أ.ن" و "م.ع" تطوّر إلى اعتداء باستخدام آلة حادة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وبحسب المعلومات أقدم "أ.أ.ن" على طعن "م.ع" عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.


وقد جرى نقل المصاب بواسطة الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى الإسلامي في طرابلس لتلقي العلاج، في حين باشرت القوى الأمنية التحقيقات وتعمل على ملاحقة الفاعل لتوقيفه.
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