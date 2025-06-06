Advertisement

لبنان

اعتبارا من يوم غد.. تدابير سير في الأوزاعي بسبب أعمال تزفيت

Lebanon 24
06-06-2025 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1371572-638848485285995835.jpg
Doc-P-1371572-638848485285995835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "اعتبارًا من الساعة 6,00 ولغاية الساعة 18,00 من تواريخ 7 و8 و9-6-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أعمال تزفيت على الطرق الفرعية التالية:
Advertisement

 ١– في محلة الأوزاعي / مستديرة السمكة – طلعة ملعب العهد، صعودًا باتجاه المطار

 ٢- الطريق الفرعي المتجه من أوتوستراد المطار باتجاه المطار (المسلك الغربي).

ستؤدي هذه الأعمال إلى اتخاذ الإجراءات وفقًا لما يلي:

– تحويل السير القادم من خلدة باتجاه الأوزاعي (الطريق البحرية) نحو المطار إلى محلة الأوزاعي.

– قطع التحويلة من أوتوستراد المطار للسير القادم من بيروت باتجاه المطار، وتحويله الى طريق المطار القديم.

مع الإشارة الى أن الطريق الوحيد المتاح لقاصدي المطار، هو:

طريق المطار القديم أو التحويلة من الأوتوستراد المتجه الى مفرق برج البراجنة – المطار.

كذلك تجدر الملاحظة إلى أن جميع الطرقات المتجهة من المطار باتجاه مختلف المناطق ستبقى سالكة أمام حركة السير.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: أعمال تزفيت على أوتوستراد جبيل باتجاه عمشيت وحركة المرور كثيفة بالمحلة
lebanon 24
07/06/2025 00:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير داخل نفق المطار.. إليكم هذا البلاغ
lebanon 24
07/06/2025 00:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في زحلة.. تدابير سير غداً
lebanon 24
07/06/2025 00:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستنخفض... إليكم كيف سيُصبح الطقس يوم غدّ
lebanon 24
07/06/2025 00:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:17 | 2025-06-06
14:48 | 2025-06-06
14:39 | 2025-06-06
14:34 | 2025-06-06
14:33 | 2025-06-06
14:04 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24