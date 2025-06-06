اعتبارا من يوم غد.. تدابير سير في الأوزاعي بسبب أعمال تزفيت

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "اعتبارًا من الساعة 6,00 ولغاية الساعة 18,00 من تواريخ 7 و8 و9-6-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتنفيذ أعمال تزفيت على الطرق الفرعية التالية:
١– في محلة الأوزاعي
/ مستديرة السمكة – طلعة ملعب العهد
، صعودًا باتجاه المطار
٢- الطريق الفرعي المتجه من أوتوستراد المطار باتجاه المطار (المسلك الغربي).
ستؤدي هذه الأعمال إلى اتخاذ الإجراءات وفقًا لما يلي:
– تحويل السير القادم من خلدة
باتجاه الأوزاعي (الطريق البحرية) نحو المطار إلى محلة الأوزاعي.
– قطع التحويلة من أوتوستراد المطار للسير القادم من بيروت
باتجاه المطار، وتحويله الى طريق المطار القديم
.
مع الإشارة الى أن الطريق الوحيد المتاح لقاصدي المطار، هو:
– طريق المطار
القديم أو التحويلة من الأوتوستراد المتجه الى مفرق برج البراجنة
– المطار.
كذلك تجدر الملاحظة إلى أن جميع الطرقات المتجهة من المطار باتجاه مختلف المناطق ستبقى سالكة أمام حركة السير.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم
، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي
وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".