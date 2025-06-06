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لبنان

في صور.. توقيف 4 أشخاص وضبط أسلحة وذخائر

Lebanon 24
06-06-2025 | 16:17
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 4/ 6/ 2025، دهمت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صور، منازل عدد من المطلوبين بجرم إطلاق نار، وأوقفت 4 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. 
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