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لبنان

إحصاء اولي يرصد أضرار الغارات الاسرائيلية الاخيرة: 9 أبنية مدمرة ومئات الوحدات المتضررة

Lebanon 24
06-06-2025 | 23:07
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أصدرت لجنة إعادة الإعمار في منطقة بيروت إحصاءً أولياً يرصد الأضرار التي خلّفتها الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. وقد طالت الاعتداءات العديد من الأحياء السكنية، مخلّفةً دماراً واسعاً في الأبنية والمؤسسات، وأضراراً جسيمة في الممتلكات، حيث دمّر العدو 9 أبنية تدميراً كلياً، وقد تضرر جراء العدوان 71 مبنًى، و 50 سيارة، و177 مؤسسة.
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وفقاً للإحصاء، فقد دُمّر في منطقة الرويس مبنيين بشكل كامل، فيما تضرر 8. وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً 21 والمتضررة 100.
أما في منطقة السانت تريز، فقد دمّر العدوان مبنيين بشكل كامل وتضرر 30 مبنى، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة 22 والمتضررة 314.
وفي منطقة الكفاءات، دمّرت الغارات 3 مبانٍ بشكل كامل وتضرر 18 جزئياً، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً 36 والمتضررة 160.
أما في منطقة القائم، فدمر العدوان مبنيين بشكل كامل، وتضرر 15. وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة بالكامل 36 والتضررة 300.
وأحصت لجنة إعادة الإعمار 50 سيارة متضررة و177 مؤسسة متضررة جراء العدوان الإسرائيلي.
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