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لبنان

بسبب "حزب الله".. هذا ما قرره القضاء البريطاني!

Lebanon 24
07-06-2025 | 00:24
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أصدرت السلطات القضائية البريطانية، الجمعة، قراراً جديداً يقضي بسجن خبير فنون لمدة عامين، بسبب عدم إبلاغه عن بيع أعمال فنية ثمينة لشخصٍ يُشتبه في تمويله "حزب الله" في لبنان.
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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنّ الفنان هو أوجينوشوكو أوجيري (53 عاماً)، فيما تبين أن قيمة المبيعات بلغت 140 ألف جنيه إسترليني (185 ألف دولار).
وكشفت الوكالة أن أوجيري باع تلك الأعمال الفنية إلى ناظم أحمد وهو تاجر الألماس والأعمال الفنية الذي فرضت عليه المملكة المتحدة وأميركا عقوبات في الفترة ما بين تشرين الأول 2020 وكانون الأول 2021.
 
كذلك، تم فرض العقوبات لمنع أي شخص في بريطانيا أو الولايات المتحدة من التعامل مع ناظم أحمد هذا أو شركته.
 
وبالإضافة إلى عقوبة السجن البالغة عامين ونصف، قررت القاضية بوبي تشيما-جروب أن يخضع أوجيري لسنة إضافية تحت الرقابة، وهي فترة يخضع فيها المدان لقيود قانونية بعد الإفراج عنه، بحيث يُعاد إلى السجن في حال ارتكابه أي مخالفة.
 
 
 
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