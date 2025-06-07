بسبب "حزب الله".. هذا ما قرره القضاء البريطاني!

أصدرت السلطات القضائية ، الجمعة، قراراً جديداً يقضي بسجن خبير فنون لمدة عامين، بسبب عدم إبلاغه عن بيع أعمال فنية ثمينة لشخصٍ يُشتبه في تمويله " " في .

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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنّ الفنان هو أوجينوشوكو أوجيري (53 عاماً)، فيما تبين أن قيمة المبيعات بلغت 140 ألف جنيه إسترليني (185 ألف دولار).

وكشفت الوكالة أن أوجيري باع تلك الأعمال الفنية إلى وهو تاجر الألماس والأعمال الفنية الذي فرضت عليه المتحدة وأميركا عقوبات في الفترة ما بين تشرين الأول 2020 وكانون الأول 2021.

كذلك، تم فرض لمنع أي شخص في أو من التعامل مع ناظم أحمد هذا أو شركته.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن البالغة عامين ونصف، قررت القاضية بوبي تشيما-جروب أن يخضع أوجيري لسنة إضافية تحت الرقابة، وهي فترة يخضع فيها المدان لقيود قانونية بعد الإفراج عنه، بحيث يُعاد إلى السجن في حال ارتكابه أي مخالفة.