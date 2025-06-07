صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية

سُجل، السبت، تحليق مكثف للطيران الإستطلاعي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وذكرت المعلومات أن الطيران المُعادي لم يغادر سماء الضاحية منذ الصباح، وهو يحلق على علو مُرتفع.