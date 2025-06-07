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لبنان

برسم بلدية انطلياس.. قبل وبعد (بالصور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2025 | 01:45
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لاحظ سالكو طريق انطلياس – الرابية، على خطّي "النزلة" و"الطلعة" أن بقايا الأشجار، التي تمّ تقليمها قبل يومين لا تزال موضوعة على جانبي الطريق في شكل يهدّد السلامة المرورية، لأن هذه البقايا واصلة إلى نصف الطريق.
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وللعلم، فإن تلك الوصلة بين الجسر والطريق الساحلي المؤدي إلى الدورة جنوبًا، وإلى جونيه شمالًا، تشهد عادة زحمة سير خانقة في الأيام العادية فكم بالحري مع هذه الفوضى غير المقبولة الناجمة عن إهمال من قِبل بلدية انطلياس المسؤولة المباشرة عن إزالة هذه البقايا من على جانبي الطريق، إضافة إلى ما تشكّله من خطر مباشر على السيارات التي تضطرّ لأن تتجاوزها لما يمكن أن تشكّله من ضرر مادي، وربما من ضرر بشري في حال حدوث أي حادث.
 
البلدية المنتخب أعضاؤها قبل نحو شهر مطالبة بإزالة بقايا الأشجار، وذلك تفاديًا لتسبّب حوادث سير مفاجئة، إضافة إلى ما تسبّبه من زحمة سير مضاعفة عن الأيام العادية.
ولكن بعدما تلقت البلدية أكثر من شكوى أوعزت إلى عمال البلدية لإزالة هذه "المخلفات" من على جانبي الطريق، بعد مرور نحو ثلاثة أيام على هذه الحال من الفوضى والإهمال.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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