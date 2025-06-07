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لبنان

بالصور.. احتراق "باصات" في طرابلس

Lebanon 24
07-06-2025 | 02:08
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اندلع، صباح اليوم السبت، حريق ضخم أمام محل لبيع فرط السيارات يعود للمدعو "م.م" في محلة البداوي - طرابلس.
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وأدى الحريق إلى اشتعال 4 باصات صغيرة متوقفة أمام المحل بالإضافة إلى قطع سيارات والتهمتها النيران بالكامل.
 

وعلى الأثر، توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من إخماد الحريق بعد جهود واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية دون وقوع أي إصابات بشرية.
 
 
 
 
 
 
 
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