بالصور.. احتراق "باصات" في طرابلس

اندلع، السبت، حريق ضخم أمام محل لبيع فرط السيارات يعود للمدعو "م.م" في محلة البداوي - .

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وأدى الحريق إلى اشتعال 4 باصات صغيرة متوقفة أمام المحل بالإضافة إلى قطع سيارات والتهمتها النيران بالكامل.



وعلى الأثر، توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من إخماد الحريق بعد جهود واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية دون وقوع أي إصابات بشرية.