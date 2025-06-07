Advertisement

لبنان

لبنان الرسمي يصعّد: انقلاب في الموقف أم إعادة تموضع؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
07-06-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1371664-638848852521434008.jpg
Doc-P-1371664-638848852521434008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الأيام الماضية، سجّل المشهد اللبناني تطوراً لافتاً في نبرة الخطاب الرسمي حيال الخروقات الإسرائيلية، فشهدنا مواقف تصعيدية من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، وقيادة الجيش، توحّدت جميعها في توجيه انتقادات مباشرة وتصعيدية لتلك الانتهاكات. هذا التحول في لهجة الدولة اللبنانية لا يمكن قراءته على أنه مجرد رد فعل على غارة هنا أو اختراق هناك، بل هو، في جوهره، انعكاس لتحول سياسي أعمق فرضته الوقائع الميدانية والضغوط الخارجية، وتحديداً تلك التي تسعى لتطويق حزب الله وإضعافه داخلياً.
Advertisement

بيان رئاسة الجمهورية الذي وُصِف بأنه موجه ضد الولايات المتحدة الاميركية، وتصريحات رئيس الحكومة نواف سلام التي نددت بـ"الخروق المتكررة للسيادة اللبنانية"، وإشارة قيادة الجيش إلى امكانية عدم التعاون مع لجنة التحقق من وقف اطلاق النار، كلّها عناصر تشكّل مشهداً غير مألوف في مرحلة كانت فيها الدولة اللبنانية تفضل التزام الحذر أو الحياد اللفظي، أو على الأقل التنديد الهادئ. فما الذي تغيّر؟

الأرجح أن ما يحصل اليوم هو نتيجة لما يشبه ارتداداً عكسياً للضغوط التي تمارسها إسرائيل، وربما الولايات المتحدة، في محاولة لعزل حزب الله داخلياً، سواء عبر التصعيد في الجنوب، أو عبر رسائل دبلوماسية تسعى لتحميله مسؤولية توتير الوضع. غير أن هذه الضغوط بدأت تصيب، بغير قصد، بنية الدولة اللبنانية نفسها، وتؤذي حلفاء واشنطن في بيروت، ممن كانوا يراهنون على استقرار الوضع وتحييد لبنان عن التصعيد.

من هنا، يمكن فهم الانقلاب في لهجة الخطاب الرسمي: هو صرخة اعتراض من الدولة على محاولة توريطها في معادلة ليست من صنعها. وبدلاً من أن تؤدي هذه الضغوط إلى تقليص هامش حزب الله، فإنها تضيف إلى شرعيته الشعبية والسياسية، وتدفع خصومه، أو حتى المتحفظين عنه، إلى الاصطفاف معه في الحد الأدنى عند خطوط السيادة الوطنية.

اللافت أن هذا التصعيد الرسمي انه لم يأت كرد فعل على عمل كبير من قِبل الحزب، بل كرد فعل على خروقات إسرائيلية بحتة. وهذا يعيد التأكيد على أن مصدر التوتر الحقيقي في لبنان، وفق الرؤية الرسمية الجديدة، هو العدو الإسرائيلي، لا الحزب. هذه النقطة بالتحديد تعيد خلط الأوراق السياسية داخلياً، وقد تفتح الباب أمام معادلات جديدة في العلاقة بين الدولة والمقاومة، عنوانها: عندما تفشل الضغوط الخارجية في تفكيك الداخل، فإنها توحده.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
التحالف الدولي: إعادة تموضع قواتنا في شمال شرق سوريا مرتبط بظروف ميدانية
lebanon 24
07/06/2025 10:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف الدولي: تموضع قواتنا في سوريا هدفه تقويض داعش
lebanon 24
07/06/2025 10:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: نعيد تموضع بعض مراكز الاقتراع لتسهيل الأمور على الناخبين
lebanon 24
07/06/2025 10:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سعيد: "إصلاح المصارف" انقلاب على مصرف لبنان
lebanon 24
07/06/2025 10:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-06-07
03:10 | 2025-06-07
03:05 | 2025-06-07
03:00 | 2025-06-07
02:45 | 2025-06-07
02:30 | 2025-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24