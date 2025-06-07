"سؤال واحد" برز خلال "ضربة الضاحية".. الخوف احتلّ الوجوه!

عشرات الوحدات السكنية دمرتها الغارات الاسرائيلية في #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/rCtooDLqQZ
— Joyce El Hajj (@JoyceElHajj) June 6, 2025
عشرات الوحدات السكنية دمرتها الغارات الاسرائيلية في #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/rCtooDLqQZ
دمار كبير جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السان تريز - الحدت في #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/Jb81LEZN5G
— Future TV :: News (@futuretvnews) June 6, 2025
دمار كبير جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السان تريز - الحدت في #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/Jb81LEZN5G
في وقتٍ كان الناس يستعدون لاستقبال #عيد_الأضحى، هزّت سلسلة غارات إسرائيلية مناطق سكنية في #الضاحية_الجنوبية لبيروت. DW عربية التقت بعدد من المتضررين في المكان.#بيروت #لبنان #إسرائيل pic.twitter.com/sxGnpzCpuv
— DW عربية (@dw_arabic) June 6, 2025
في وقتٍ كان الناس يستعدون لاستقبال #عيد_الأضحى، هزّت سلسلة غارات إسرائيلية مناطق سكنية في #الضاحية_الجنوبية لبيروت. DW عربية التقت بعدد من المتضررين في المكان.#بيروت #لبنان #إسرائيل pic.twitter.com/sxGnpzCpuv