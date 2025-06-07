"سؤال واحد" برز خلال "ضربة الضاحية".. الخوف احتلّ الوجوه!

"الهرب سيراً على الأقدام كان السبيل الوحيد".. بهذه العبارات تحدّث " " عن لحظات الخوف والرعب التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الخميس، حينما هاجمت الطائرات عدداً من المباني هناك ودمرتها.

لا يمكن لـ"أبو حسن" أن يصف لحظات الشعور الصعبة التي عاشها حينما اتصلت به شقيقته وأبلغته بأن المبنى الذي تقطنه مهدد بالقصف، لكنه يقول: "الكلمة الوحيدة التي نطقنا بها للحظة الأولى ومن دون أي مقدمات هي: اهربوا بسرعة".

من ، انطلق "أبو حسن" نحو الضاحية لملاقاة شقيقته، وهناك كانت كل الطرقات مُقفلة، فيما البلبلة تسودُ أوساط الضاحية التي كانت يوماً ما "قلعة حصينة" استعادت نفسها بنفسها لاسيما بعد حرب عام 2006 رغم الدمار.

"الناس في الشوارع.. وجوه تائهة.. الجميع يركض.. الخوف سيد المكان".. هذا ما قاله "أبو حسن" حينما أراد وصف مهشدية الوضع لحظة انتقاله من الجناح إلى الضاحية، قائلاً إنه رغم كل المعاناة، استطاع أن يلاقي شقيقته قرب للانطلاق والذهاب بعيداً والنجاة.

عشرات الوحدات السكنية دمرتها الاسرائيلية في #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/rCtooDLqQZ — Joyce El Hajj (@JoyceElHajj) June 6, 2025 Advertisement

ما عاشه "أبو حسن" وشقيقته يمثل حال الكثيرين من أبناء الضاحية الذين باتوا الآن بلا منازل بعدما قصفت 9 مبان تضم عشرات الشقق السكنية.

المفارقة أيضاً أن حالة الخوف لم تسيطر فقط على من يقطنون داخل الضاحية، بل أيضاً على المواطنين الذين كانوا يقطنون في المناطق الأخرى، فيما السؤال الأبرز الذي برز على مجموعات "الواتسآب" هو التالي: "كم ضربة بعد فيه؟ خلص القصف؟"، وفق ما يقول "أبو حسن".

كل اللحظات التي مرّ بها سكان الضاحية لم تمنع الكثيرين من العودة فور انتهاء الغارات لتفقد ممتلكاتهم ولملمة ذكرياتهم. صباح الجمعة، أي فجر ، كانت الضاحية تعج بالمواطنين، خصوصاً في أماكن الضربات، بينما رائحة البارود تملأ المكان.

دمار كبير جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة تريز - في #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/Jb81LEZN5G — Future TV :: News (@futuretvnews) June 6, 2025

"رح ترجع تعلق الحرب"؟ سؤال نطقت به الشابة فاطمة برو التي تحدثت بـ"أسى" عما حصل في منطقتها، وتقول: "منزلنا بعيد عن مكان الضربات، لكن الخوف سيطر على الجميع. ليل الضاحية لم يكن كنهارها، فيوم الخميس كان نابضاً في الحياة وفجأة انقلب المشهد رأساً على عقب".

وتابعت: "الجميع تابع بقلق ما يجري، لكننا نقول إننا لن نترك الضاحية وسنعيد بناءها.. منذ انتهاء الحرب والأمل كبير بإحياء ما تدمّر.. يظنون أننا سنسقط، لكننا نقول إن هذا الأمر بعيد جداً".



