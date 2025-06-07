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لبنان

أزمة النفايات الى الحل.. بعد العيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2025 | 03:45
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لا تزال اكوام النفايات تتمدد على طول الطرقات لا سيما في العاصمة بيروت وضواحيها وصولا الى المتن وكسروان، ما اعاد الى الاذهان الازمة التي اندلعت في العم 2014، وان كانت اسبابها مختلفة هذه المرة.
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وأشارت المعلومات الى ان هذه الازمة قد تبدأ بالحل بعد عيد الاضحى، لا سيما بعدما ان اعطى  وزير المال ياسين جابر الموافقة على صرف مستحقات الشركات المتعهّدة معالجة النفايات في مطمري الجديدة وبرج حمود، وأحال الموافقة إلى المديرية المختصة في الوزارة لصرف الأموال لزوم موظفي الشركات.
مصادر متابعة للملف، ذكرت عبر "لبنان 24" بضرورة عمل وزارة البيئة على ايجاد حل جذري ونهائي لهذه الازمة، الا فانها ستكون مرشحة الى العودة بعد فترة، خصوصاً وان حل المطامر لم يعد مجدياً بعد ان وصلت كل المطامر الرئيسية الى قدرتها الاستيعابية القصوى وبالتالي لم يعد بالامكان توسيعها اكثر، على وقع ارتفاع النقمة الشعبية حيال هذا الموضوع، نظراً لما لهذه المطامر من تأثيرات سلبية على صحة المواطنين المقيمين بالقرب منها.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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