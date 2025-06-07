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لبنان
في صريفا.. الأهالي يقطعون الطريق أمام دورية لـ"اليونيفيل" والجيش يتدخل (صورة)
Lebanon 24
07-06-2025
|
04:50
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أفادت معلومات "
لبنان24
" بأنَّ أهالي بلدة
صريفا
في
جنوب لبنان
، اعترضوا طريق دورية تابعة لقوات "اليونيفيل"كانت في طريقها إلى منطقة
وادي السلوقي
، احتجاجًا على عدم مرافقتها من قبل
الجيش اللبناني
، دون أن تسجل أي حوادث تُذكر.
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وقد حضرت لاحقًا دورية تابعة للجيش إلى المكان، وعملت على معالجة الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
سبق ذلك، دخول دورية مؤللة كبيرة تابعة ل "اليونيفيل" إلى منطقة وادي السلوقي ، أيضًا من دون مؤازرة الجيش.
وأكد الأهالي أمام الدورية الأممية تمسكهم بمبدأ وجوب تنقل قوات "اليونيفيل" بمواكبة عسكرية لبنانية.
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