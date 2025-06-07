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لبنان

في صريفا.. الأهالي يقطعون الطريق أمام دورية لـ"اليونيفيل" والجيش يتدخل (صورة)

Lebanon 24
07-06-2025 | 04:50
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ أهالي بلدة صريفا في جنوب لبنان، اعترضوا طريق دورية تابعة لقوات "اليونيفيل"كانت في طريقها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على عدم مرافقتها من قبل الجيش اللبناني، دون أن تسجل أي حوادث تُذكر.
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وقد حضرت لاحقًا دورية تابعة للجيش إلى المكان، وعملت على معالجة الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

سبق ذلك،  دخول دورية مؤللة كبيرة تابعة ل "اليونيفيل" إلى منطقة وادي السلوقي ، أيضًا من دون مؤازرة الجيش.
 
وأكد الأهالي أمام الدورية الأممية تمسكهم بمبدأ وجوب تنقل قوات "اليونيفيل" بمواكبة عسكرية لبنانية.
 
 
 
 
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