في عكار.. دوريات "أمن الدولة" تواكب أجواء العيد

نفذ ضباط وعناصر في ، دوريات في محيط المساجد والساحات العامة، في إطار مواكبة أجواء العيد.

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وتمت هذه الإجراءات بمتابعة مباشرة من مدير في ، العميد .

وشملت الدوريات مختلف القرى والبلدات العكارية، مما عزز الشعور بالأمان والطمأنينة لدى المواطنين.

وأعرب الأهالي عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة، وتوجهوا بالشكر إلى لامن الدولة اللواء الركن إدوار لواندس، والعميد ، وكافة الضباط والعناصر الذين ساهموا في تعزيز الأمان خلال هذه الفترة.