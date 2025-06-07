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لبنان
في عكار.. دوريات "أمن الدولة" تواكب أجواء العيد
Lebanon 24
07-06-2025
|
05:13
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نفذ ضباط وعناصر
جهاز أمن الدولة
في
عكار
، دوريات في محيط المساجد والساحات العامة، في إطار مواكبة أجواء العيد.
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وتمت هذه الإجراءات بمتابعة مباشرة من مدير
مديرية عكار الإقليمية
في
أمن الدولة
، العميد
جان فنيانوس
.
وشملت الدوريات مختلف القرى والبلدات العكارية، مما عزز الشعور بالأمان والطمأنينة لدى المواطنين.
وأعرب الأهالي عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة، وتوجهوا بالشكر إلى
المدير العام
لامن الدولة اللواء الركن إدوار لواندس، والعميد
فنيانوس
، وكافة الضباط والعناصر الذين ساهموا في تعزيز الأمان خلال هذه الفترة.
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