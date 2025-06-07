بشأن "الفيول العراقي".. فياض يردّ على وزير الطاقة

ردّ والمياه السابق على كلام أدلى به الحالي جو الصدي بشأن ملف الفيول والعقود المرتبطة به.

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وفي بيان له، قال : "رغم اللهجة الإتهامية التي استخدمها لوزير الطاقة والمياه جو الصدي، فهو أكّد في مضمون بيانه الصادر في 6 حزيران ما سبق أن أعلنه الوزير السابق الكتور وليد فياض في مقابلته مع قناة الـmtv بأن الوزير الحالي هو فعليًا من وقّع الإتفاق مع للسنة الرابعة، وهو أيضًا من وقّع عقد الـ200 مليون دولار مع الشركة المورّدة (علماً أنه كان بإمكانه إلغاء المناقصة التي أطلقها الوزير فياض لو لم يكن مقتنعاً بها)، وهو مبلغ سيتم إضافته إلى الدين المستحق للعراق؛ وبأن قيمة المبلغ المستحق الآن للعراق تبلغ 750 مليون دولار، في حزيران 2025، أي بعد أربعة أشهر من مغادرة الوزير فياض لوزارة الطاقة وإستلامها من الوزير الصدي، حيث كانت قيمة المبالغ المستحقة للعراق في حينه أقل من ذلك (600 مليون دولار) تمامًا كما قال".

وتابع: "الظروف الصعبة التي مرّ بها وما يزال وإنعدام الخيارات المتاحة لتأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية بأدنى كلفة حتّما اللجوء الى خيار الفيول العراقي وتلقّف المبادرة العراقيّة السخيّة والمشكورة. لذلك وعملاً بمبدأ استمرارية الحكم ولقناعة الوزير الصدّي بصوابية القرارات التي اتخذناها في هذا الصدد، ولحين توفّر مصادر اخرى اكثر ملائمةً وأهمها لم يجد الوزير صدّي سبيلاً مجدياً سوى بتجديد الاتفاقية وتلزيم اول دفعة من تسليم الفيول".