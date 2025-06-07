حريق كبير في حقل قمح قرب مستشفى رياق

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أفادت مندوبة " " بأن حريقاً كبيراً اندلع في حقل قمح قرب .ووفق المعلومات، فقد امتد الحريق ليقترب من معمل لمواد البناء يملكه رئيس بلدية علي النهري الحاج ملحم المكحل، بينما يعمل الدفاع المدني للسيطرة عليه.