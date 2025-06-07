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لبنان

حريق كبير في حقل قمح قرب مستشفى رياق

Lebanon 24
07-06-2025 | 05:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً كبيراً اندلع في حقل قمح قرب مستشفى رياق.
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ووفق المعلومات، فقد امتد الحريق ليقترب من معمل لمواد البناء يملكه رئيس بلدية علي النهري الحاج ملحم المكحل، بينما يعمل الدفاع المدني للسيطرة عليه.
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