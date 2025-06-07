تدابير سير غداً في المارينا- ضبية... إليكم التفاصيل

Advertisement

صدر عن لقوى الأمـن الداخلي ـ العامة ما يلي:"الساعة 08،00 من تاريخ 08-06-2025، سينظم للدراجات الهوائية سباق “كأس المرحوم طانيوس المير” في محلّة مارينا – ضبية بين مسبح “الغولدن بيتش” وثكنة اللواء البحرية، لدورات متعدّدة.سينطلق المتسابقون من محطّة اليونايتد باتّجاه الثّكنة المذكورة، ثمّ يلتفّون باتجاه مجمّع الرئيس إميل لحّود ومنها إلى الغولدن بيتش، ومن بعدها باتّجاه الطريق المؤدّي إلى ثكنة اللواء الشّهيدلذلك، سيتمّ منع المرور على الطرق المذكورة اعتبارًا من الساعة 07،00 من التاريخ المذكور أعلاه ولغاية انتهاء السباق.يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".