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لبنان

تدابير سير غداً في المارينا- ضبية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-06-2025 | 05:48
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: 
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"الساعة 08،00 من تاريخ 08-06-2025، سينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق “كأس المرحوم طانيوس المير” في محلّة     مارينا – ضبية بين مسبح “الغولدن بيتش” وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن على الطريق البحرية، لدورات متعدّدة.

سينطلق المتسابقون من محطّة اليونايتد باتّجاه الثّكنة المذكورة، ثمّ يلتفّون باتجاه مجمّع الرئيس إميل لحّود ومنها إلى الغولدن بيتش، ومن بعدها باتّجاه الطريق المؤدّي إلى ثكنة اللواء الشّهيد وسام الحسن.

لذلك، سيتمّ منع المرور على الطرق المذكورة اعتبارًا من الساعة 07،00 من التاريخ المذكور أعلاه ولغاية انتهاء السباق.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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