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لبنان

"في شي غلط؟"... عبدالله: هؤلاء سيتقاضون رواتب تفوق الحد الأدنى بخمسة أضعاف!

Lebanon 24
07-06-2025 | 06:08
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كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله على منصة "اكس":
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"‏بحجة أنهم مؤتمنون على المال العام والعقود الحكومية والإنفاق، فان أعضاء الهيئات الناظمة على اختلافها، ومجالس إدارة العديد من المؤسسات العامة المعينين حديثا، سيتقاضون رواتب ومخصصات تفوق بالحد الأدنى خمسة أضعاف رواتب الرؤساء والنواب والوزراء والمدرين العامين!‏ في شي غلط اكيد؟؟؟".
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