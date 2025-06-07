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لبنان

سقوط إصابات... حادث سير مروّع على اوتستراد رياق- بعلبك

Lebanon 24
07-06-2025 | 07:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حادث سير مروع وقع على اوتستراد رياق- بعلبك بالقرب من حلويات المنذر أدى الى سقوط عدد من الجرحى حالتهم حرجة.
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ووفق المعلومات، فالجرحى هم من آل موسوي وآل زعيتر.
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