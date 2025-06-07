في اول تعليق... هذا ما أعلنته اليونيفيل عن حادثة صريفا

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واضاف تيننتي بان "القرار 1701 يمنح الموقتة في سلطة التنقل بحرية وإجراء الدوريات - بوجود الجيش أو بدونه. هذا جزء من ولايتنا. بينما ننسق بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، فإن حرية حركة حفظة السلام لدينا هي المفتاح لتنفيذ المهام الموكلة إلينا".