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لبنان

مسيرة إسرائيلية تُلقي قنبلة وتصيب مواطناً

Lebanon 24
07-06-2025 | 08:16
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ألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه منطقة المرج على أطراف بلدة حولا، مما ادى الى اصابة المواطن ك.م. من بلدة تبنين.
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