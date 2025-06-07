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لبنان
إعفاء وإقامة لـ6 أشهر للبنانيين... سوريا تُعدّل رسوم التأشيرات!
Lebanon 24
07-06-2025
|
08:16
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أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
تعديل رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد، حيث تم تقسيم الدول إلى مجموعات وفقًا لجنسياتها، مع تحديد رسوم متفاوتة بناءً على العلاقات الثنائية والمعايير الدبلوماسية.
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تم إعفاء مواطني الدول التالية من رسوم التأشيرة، مع السماح لهم بالإقامة في
سوريا
لمدة تصل إلى 6 أشهر: لبنان- الأردن- موريتانيا- ماليزيا
رسوم التأشيرات حسب الجنسية
الدول العربية
: المغرب، الجزائر، السودان، اليمن: $40
ليبيا: $75
البحرين، الصومال: $125
مصر، الكويت، قطر،
السعودية
، سلطنة عُمان،
تركيا
: $150
العراق
، الإمارات: $250
الدول غير العربية:
الصين
: $40
روسيا
: $75
الولايات المتحدة
: $300
المملكة
المتحدة: $250
كندا: $150
أستراليا، نيوزيلندا: $250
الاتحاد الأوروبي
: $125
دول غير مصنفة: $100 لتأشيرة دخول لمدة 15 يومًا، أو $25 لتأشيرة عبور لمدة 3 أيام
تُمنح معظم التأشيرات لمدة 3 أشهر مع دخول لمرة واحدة، باستثناء بعض الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول متعدد خلال نفس الفترة.
يُشترط دفع الرسوم نقدًا بالدولار الأميركي عند الوصول إلى
المطار
أو عبر نظام التأشيرة الإلكترونية.
ونصحت الوزارة "المسافرين بالتحقق من متطلبات التأشيرة الخاصة بجنسيتهم قبل السفر، حيث قد تختلف الشروط والرسوم".
وقالت: "لمزيد من التفاصيل أو لتقديم طلب تأشيرة إلكترونيًا، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: evisa.sy". (الجديد)
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