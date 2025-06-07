إعفاء وإقامة لـ6 أشهر للبنانيين... سوريا تُعدّل رسوم التأشيرات!

Advertisement

تم إعفاء مواطني الدول التالية من رسوم التأشيرة، مع السماح لهم بالإقامة في لمدة تصل إلى 6 أشهر: لبنان- الأردن- موريتانيا- ماليزيا: المغرب، الجزائر، السودان، اليمن: $40ليبيا: $75البحرين، الصومال: $125مصر، الكويت، قطر، ، سلطنة عُمان، : $150، الإمارات: $250الدول غير العربية:: $40: $75: $300المتحدة: $250كندا: $150أستراليا، نيوزيلندا: $250: $125دول غير مصنفة: $100 لتأشيرة دخول لمدة 15 يومًا، أو $25 لتأشيرة عبور لمدة 3 أيامتُمنح معظم التأشيرات لمدة 3 أشهر مع دخول لمرة واحدة، باستثناء بعض الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول متعدد خلال نفس الفترة.يُشترط دفع الرسوم نقدًا بالدولار الأميركي عند الوصول إلى أو عبر نظام التأشيرة الإلكترونية.ونصحت الوزارة "المسافرين بالتحقق من متطلبات التأشيرة الخاصة بجنسيتهم قبل السفر، حيث قد تختلف الشروط والرسوم".وقالت: "لمزيد من التفاصيل أو لتقديم طلب تأشيرة إلكترونيًا، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: evisa.sy". (الجديد)