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لبنان

عن قنبلة حولا.. ماذا أعلنت "الصحة"؟

Lebanon 24
07-06-2025 | 08:51
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن القنبلة التي ألقتها مسيرة للعدو الإسرائيلي بالقرب من مواطنين في بلدة حولا تسببت بإصابة اثنين بجروح.
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