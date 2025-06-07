لتعزيز التنسيق جنوبًا.. زيارة ميدانية لقائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل"

Advertisement

زار قائد القطاع الشرقي الجديد في (اليونيفيل) الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس، كلا من قائد قطاع جنوب في العميد الركن نيكولا وقائد اللواء السابع العميد الركن طوني فارس. وذلك في اطار قرار رقم 1701، حيث قُوبل بتقدير وامتنان لدور القوات العاملة في المنطقة.وبحسب بيان ل"اليونيفيل"، بدأ قائد القطاع الشرقي سلسلة لقاءات تهدف إلى إقامة علاقات تعاون مع كبار الضباط العسكريين فيوخلال اللقاءين، تمت مناقشة جوانب متعددة من العلاقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني، بهدف تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، وذلك في إطار الاتفاق المبرم لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب وفقًا لقرار رقم 1701.من خلال هذه اللقاءات، تؤكد اليونيفيل دورها كأداة داعمة للأطراف المعنية في تحقيق التقدم، وتجدد التزامها الكامل بتطبيق القرار 1701 وتعزيز السلام الدائم في جنوب لبنان.واختُتمت الزيارات برسالة وحدة وتعاون، مؤكدين أن "العمل المشترك بين اليونيفيل والجيش اللبناني هو السبيل الوحيد لتحويل وقف الأعمال العدائية إلى سلام مستدام في المنطقة".