Advertisement

لبنان

الجيش: تفجير ذخائر في السماعية - صور

Lebanon 24
07-06-2025 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1371797-638849110112552177.png
Doc-P-1371797-638849110112552177.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 7/6/2025، ما بين الساعة 16.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة السماعية - صور". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: تفجير ذخائر في حقل طيردبا - صور
lebanon 24
07/06/2025 20:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في منطقة حامول
lebanon 24
07/06/2025 20:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة - مرجعيون
lebanon 24
07/06/2025 20:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في الحلوسية وتربل
lebanon 24
07/06/2025 20:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:18 | 2025-06-07
13:10 | 2025-06-07
12:53 | 2025-06-07
12:45 | 2025-06-07
12:40 | 2025-06-07
12:00 | 2025-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24