بالصور... الجيش يزيل السواتر الترابية ويعيد فتح الطرقات في خراج بلدة ميس الجبل

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بتاريخ 7/ 6/ 2025، ضمن إطار متابعة الوضع في الجنوب وإزالة خروقات العدو ، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع – اليونيفيل على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرقات في خراج بلدة - ، كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها في وقت سابق.