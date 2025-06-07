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لبنان

بالصور... الجيش يزيل السواتر الترابية ويعيد فتح الطرقات في خراج بلدة ميس الجبل

Lebanon 24
07-06-2025 | 10:22
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 7/ 6/ 2025، ضمن إطار متابعة الوضع في الجنوب وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرقات في خراج بلدة ميس الجبل - مرجعيون، كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها في وقت سابق.





 
 






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