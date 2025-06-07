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لبنان

تسببوا في قتل شخصين... الأمن يوقف 5 أشخاص في صبرا وهذا ما ضُبط بحوزتهم!

Lebanon 24
07-06-2025 | 10:45
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
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بتاريخ 3-3-2025 وفي محلة صبرا، حصل إشكال بين عائلتين نتيجة خلافات عائلية، ما لبث أن تطوّر إلى تبادلٍ لإطلاق النار من أسلحة حربية بين الطرفين، أسفر عن إصابة /3/ أشخاص، توفي اثنان منهم، في حين فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، بغية تحديد هوية المتورطين في الإشكال وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوياتهم، وهم:

– ع. ز. د. (مواليد عام 1972، لبناني)

– أ. ز. د. (مواليد عام 2000، لبناني)

– ح. ز. د. (مواليد عام 2006، لبناني)

– ع. ي. (مواليد عام 1997، لبناني)

– ر. ش. (مواليد عام 1996، فلسطيني)

بتاريخي 5 و20-05-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم، وبتفتيش الثاني ضُبط بحوزته مسدس حربي.

بالتحقيق معهم، اعترفوا باشتراكهم في الإشكال وإطلاق النار في محلة صبرا، ما أدى إلى وفاة شخصين.

أُجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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