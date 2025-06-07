بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة... بيان من بلدية "حارة حريك"

أعلنت بلدية حارة حريك، في بيان، "الوقوف إلى جانب أهلنا المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة التي تعرضت لها البلدة، من خلال إزالة آثار العدوان الذي وقع ليل الخميس الواقع فيه 5 حزيران 2025. وإعادة فتح الطرقات وتأمين انسيابية الانتقال داخل الشوارع، الى جانب تنظيف الطرقات، وإزالة الزجاج والمخلفات الناتجة عن القصف لتأمين السلامة العامة، واننا لن تدخر اي جهد في خدمة ، بكل ما نملك من إمكانات بشرية وتقنية".

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