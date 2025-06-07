نائب "الحزب" اتصل برئيس الحكومة.. وهذا ما حصل بشأن "الضاحية"

تواصل النائب مع رئيس الحكومة بشأن تداعيات العدوان على الضاحية، وما ألحقه من أضرار أدت إلى تشريد مئات العائلات.

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وشدد في بيان على "أهمية مسارعة الهيئة للاغاثة من أجل الأبنية المتضررة، وتأمين المساعدة المالية اللازمة لتمكين السكان من البقاء في منازلهم".



وقال: "لقد تجاوب رئيس الحكومة مشكورا وكلّف رئيس الهيئة إجراء مسح للأضرار، وبعد تواصل النائب مع رئيس الهيئة متمنياً الإسراع في القيام بهذه الخطوة، جرى الاتفاق على مباشرة الهيئة خطواتها العملية بعد عطلة العيد مباشرة".