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لبنان

نائب "الحزب" اتصل برئيس الحكومة.. وهذا ما حصل بشأن "الضاحية"

Lebanon 24
07-06-2025 | 11:10
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تواصل النائب حسن فضل الله مع رئيس الحكومة نواف سلام بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضاحية، وما ألحقه من أضرار أدت إلى تشريد مئات العائلات.
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وشدد فضل الله في بيان على "أهمية مسارعة الهيئة العليا للاغاثة من أجل الكشف عن الأبنية المتضررة، وتأمين المساعدة المالية اللازمة لتمكين السكان من البقاء في منازلهم".

وقال: "لقد تجاوب رئيس الحكومة مشكورا وكلّف رئيس الهيئة إجراء مسح للأضرار، وبعد تواصل النائب أمين شري مع رئيس الهيئة متمنياً الإسراع في القيام بهذه الخطوة، جرى الاتفاق على مباشرة الهيئة خطواتها العملية بعد عطلة العيد مباشرة".
 
 
 
 
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