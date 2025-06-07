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لبنان

في مستشفى لبناني.. إشكال و "طبيب" يتعرض لاعتداء

Lebanon 24
07-06-2025 | 11:19
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تعرّض طبيب في قسم الطوارئ بمستشفى الإسلامي في طرابلس لاعتداء بالضرب المبرح من قبل ذوي أحد المرضى، ما أسفر عن إصابته بجروح، فيما أُصيب عدد من أفراد الطاقم التمريضي برضوض متفرقة أثناء محاولتهم التدخل.
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وعلى إثر الحادثة، أُغلق قسم الطوارئ في المستشفى بشكل مؤقت، في حين توجهت قوة من الجيش والمخابرات إلى المكان وباشرت التحقيقات.

وأفادت مصادر طبية بأنّ الاعتداء جاء على خلفية طلب من أهالي المريض بنقله من المستشفى بعد انتهاء فترة علاجه وتعافيه، الأمر الذي تطور إلى شجار واعتداء على الفريق الطبي.
 
 
 
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