بعد الاعتداء على طبيب في طرابلس.. ماذا فعله "المخابرات"؟

أوقفت دورية تابعة لـ"مخابرات الجيش"، مساء السبت، المدعو "م.م."، وهو أحد المتعدين على الطاقم الطبي في بطرابلس.

Advertisement

وكان طبيب في قسم الطوارئ بالمستشفى المذكور تعرّض لاعتداء بالضرب المبرح من قبل ذوي أحد المرضى، ما أسفر عن إصابته بجروح، فيما أُصيب عدد من أفراد الطاقم التمريضي برضوض متفرقة أثناء محاولتهم التدخل.

وعلى إثر الحادثة، أُغلق قسم الطوارئ في المستشفى بشكل مؤقت، فيما توجهت قوة من الجيش والمخابرات إلى المكان وباشرت التحقيقات.

وأفادت مصادر طبية أن الاعتداء جاء على خلفية طلب من أهالي المريض بنقله من المستشفى بعد انتهاء فترة علاجه وتعافيه، الأمر الذي تطور إلى واعتداء على الفريق الطبي.