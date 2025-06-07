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لبنان

في بلدة لبنانية.. مجهولون يحطمون واجهة مزار السيدة العذراء

Lebanon 24
07-06-2025 | 12:45
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أقدم مجهولون في بلدة شدرا – عكار على تحطيم الواجهة الزجاجيّة لمزار للسيدة العذراء في أحد أحياء البلدة، وفق ما ذكرت قناة الـ"mtv".
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وأثار الحادث حالة من الاستياء والغضب في صفوف الأهالي الذين ناشدوا المعنيين والأجهزة الأمنية العمل سريعاً على كشف ملابسات ما جرى وتوقيف الفاعلين.
 
 
 
 
 
 
 
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