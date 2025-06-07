في بلدة لبنانية.. مجهولون يحطمون واجهة مزار السيدة العذراء

أقدم مجهولون في بلدة شدرا – على تحطيم الواجهة الزجاجيّة لمزار للسيدة في أحد أحياء البلدة، وفق ما ذكرت قناة الـ" ".

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وأثار الحادث حالة من الاستياء والغضب في صفوف الأهالي الذين ناشدوا المعنيين والأجهزة الأمنية العمل سريعاً على كشف ملابسات ما جرى وتوقيف الفاعلين.