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لبنان

صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!

Lebanon 24
07-06-2025 | 13:18
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة نادرة جداً لأمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله، وذلك خلال تأديته مناسك الحج عام 1987.
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وظهر في الصورة إلى جانب نصرالله، القيادي العسكريّ في "حزب الله" الشهيد علي كركي.
 
 
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