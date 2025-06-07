صورة نادرة لنصرالله في الحج.. معه "قيادي كبير"!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة نادرة جداً لأمين عام " " السابق الشهيد ، وذلك خلال تأديته مناسك الحج عام 1987.

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وظهر في الصورة إلى جانب ، القيادي العسكريّ في "حزب الله" الشهيد .