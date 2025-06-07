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لبنان
لسكان عاليه.. إليكم هذا البيان من الجيش
Lebanon 24
07-06-2025
|
13:57
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صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
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بتاريخ 7/ 6/ 2025، ما بين الساعة 21.00 والساعة 22.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة بمهريه - عاليه.
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