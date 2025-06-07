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لبنان

وزير الصحة تابع حادثة المستشفى الإسلامي: أمن المستشفيات "خط أحمر"

Lebanon 24
07-06-2025 | 14:35
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تابع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين حادثة تعرض أحد أطباء الطوارئ في المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس لاعتداء عنيف من قبل أحد المرضى ومرافقيه.
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واتصل ناصر الدين بالطبيب الذي تعرض للإعتداء مطمئنًا على حاله الصحية، وتواصل مع إدارة المستشفى ونقيب الأطباء في الشمال الدكتور ابراهيم المقدسي.
 
 
كذلك، أجرى وزير الصحة اتصالاً بوزير الداخلية العميد أحمد الحجار، طالباً تعقب المتورطين وإجراء المقتضى القانوني.
 
وأكد ناصر الدين أن أمن المستشفيات والطواقم الطبية والتمريضية خط أحمر، مشدداً على وجوب أن تلقى التجاوزات في هذا المجال أقصى العقوبات أيًا كانت تبريرات المتجاوزين وظروفهم.
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