وزير الصحة تابع حادثة المستشفى الإسلامي: أمن المستشفيات "خط أحمر"

تابع العامة ركان حادثة تعرض أحد أطباء الطوارئ في الخيري في لاعتداء عنيف من قبل أحد المرضى ومرافقيه.

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واتصل ناصر الدين بالطبيب الذي تعرض للإعتداء مطمئنًا على حاله الصحية، وتواصل مع إدارة المستشفى ونقيب الأطباء في الدكتور المقدسي.

كذلك، أجرى وزير الصحة اتصالاً بوزير الداخلية العميد ، طالباً تعقب المتورطين وإجراء المقتضى القانوني.

وأكد ناصر الدين أن أمن المستشفيات والطواقم الطبية والتمريضية خط أحمر، مشدداً على وجوب أن تلقى التجاوزات في هذا المجال أقصى أيًا كانت تبريرات المتجاوزين وظروفهم.