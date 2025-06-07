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لبنان

مأساة وسط العيد.. هكذا خسر الطفل "رئيف" حياته!

Lebanon 24
07-06-2025 | 14:58
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‎توفي الطفل رئيف محمد طالب (7 سنوات)، إثر تعرضه لحادث صدم في بلدة ببنين - عكار.
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وكان الطفل أصيب بجروح بالغة نتيجة ارتطامه بسيارة رباعية الدفع، وما لبث أن توفيَ متأثراً بجراحه رغم محاولات إسعافه.
 
 
 
 
 
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