مأساة وسط العيد.. هكذا خسر الطفل "رئيف" حياته!

‎توفي الطفل رئيف (7 سنوات)، إثر تعرضه لحادث صدم في بلدة ببنين - .

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وكان الطفل أصيب بجروح بالغة نتيجة ارتطامه بسيارة رباعية الدفع، وما لبث أن توفيَ متأثراً بجراحه رغم محاولات إسعافه.