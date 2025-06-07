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لبنان

إستقالات من بلدية شبعا.. خلافات تهز المجلس البلدي

Lebanon 24
07-06-2025 | 15:05
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تقدّم 9 من أعضاء مجلس بلدية شبعا باستقالاتهم أمام قائمقام حاصبيا، وذلك نتيجة الخلاف على رئاسة البلدية بين اللائحتين المتنافستين اللتين تقاسمتا المجلس إبان فوز الأعضاء بالانتخابات البلدية الأخيرة.
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يُشار إلى أنَّ نتائج الإنتخابات أفرزت تعادلاً بين عدد الأعضاء بين لائحتي "شبعا هويتي" و "ما حدا أكبر من ضيعته"، إذ حصلت كل لائحة على 9 أعضاء في مجلس بلدي مؤلف من 18 عضواً.
 
 
 
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