إستقالات من بلدية شبعا.. خلافات تهز المجلس البلدي

تقدّم 9 من أعضاء باستقالاتهم أمام قائمقام ، وذلك نتيجة الخلاف على بين اللائحتين المتنافستين اللتين تقاسمتا المجلس إبان فوز الأعضاء بالانتخابات البلدية الأخيرة.

Advertisement

يُشار إلى أنَّ نتائج الإنتخابات أفرزت تعادلاً بين عدد الأعضاء بين لائحتي "شبعا هويتي" و "ما حدا أكبر من ضيعته"، إذ حصلت كل لائحة على 9 أعضاء في مجلس بلدي مؤلف من 18 عضواً.