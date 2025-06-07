في بلغاريا.. إعلامي لبناني يفوز بجائزة "أفضل وثائقي"

نال الإعلامي اللبناني ، وثائقيّ في مهرجان "Golden Femi Festival"، وذلك عن وثائقي "فتيات للبيع في " الذي عرضه موقع "إرم نيوز".

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الإحتفال جرى بالعاصمة البلغارية صوفيا في فندوق "Sofia Balkan Palace"، وذلك برعاية الرئاسة البلغارية والإتحاد ، وقد حضره مخرجون ومنتجون من مُختلف الدول.