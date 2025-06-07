Advertisement

لبنان

في بلغاريا.. إعلامي لبناني يفوز بجائزة "أفضل وثائقي"

Lebanon 24
07-06-2025 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1371910-638849326969970015.jpg
Doc-P-1371910-638849326969970015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نال الإعلامي اللبناني وسيم عرابي، جائزة أفضل فيلم وثائقيّ في مهرجان "Golden Femi Festival"، وذلك عن وثائقي "فتيات للبيع في أفغانستان" الذي عرضه موقع "إرم نيوز".
Advertisement
 
 
الإحتفال جرى بالعاصمة البلغارية صوفيا في فندوق "Sofia Balkan Palace"، وذلك برعاية الرئاسة البلغارية والإتحاد الأوروبي، وقد حضره مخرجون ومنتجون من مُختلف الدول.
 
 
 
 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة من المركز الكاثوليكي.. هذا ما قالته منى زكي
lebanon 24
08/06/2025 04:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي
lebanon 24
08/06/2025 04:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي
lebanon 24
08/06/2025 04:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
منى زكي تفوز بجوائز عن دورها في أحدث أفلامها
lebanon 24
08/06/2025 04:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:29 | 2025-06-07
16:16 | 2025-06-07
16:08 | 2025-06-07
15:53 | 2025-06-07
15:48 | 2025-06-07
15:39 | 2025-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24