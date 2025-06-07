بالفيديو.. هذا ما يحصل داخل محال الذهب في لبنان!

ارتفاع قياسي للذهب... وركود في السوق .. سعر الأونصة تجاوز 3300 دولار.. والذهب عند أعلى مستوياته تاريخيًا.. لكن في ... الحركة بطيئة.. فما الذي يجري داخل متاجر ؟

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التفاصيل في الفيديو المُرفق:

