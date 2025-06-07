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لبنان

بالفيديو.. هذا ما يحصل داخل محال الذهب في لبنان!

Lebanon 24
07-06-2025 | 15:48
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ارتفاع قياسي للذهب... وركود في السوق اللبنانية.. سعر الأونصة تجاوز 3300 دولار.. والذهب عند أعلى مستوياته تاريخيًا.. لكن في لبنان... الحركة بطيئة.. فما الذي يجري داخل متاجر الذهب؟
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التفاصيل في الفيديو المُرفق: 
 
 
 
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