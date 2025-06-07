تكريماً للشهداء.. إزاحة الستارة عن تمثال للقديس شربل عند بوليفار جديدة مرجعيون

أزيحت الستارة عن تمثال للقديس شربل، عند بوليفار ، قدمه مجموعة من شباب جديدة ، بمبادرة فردية، تكريما لأرواح البلدة بعد العدوان الأخير عليها.

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افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم كرس كاهن رعية سيدة الخلاص الاب التمثال بمساعدة معاون كاهن رعية مار الاب ، وكاهن رعية القديس جاورجيوس في جديدة مرجعيون الاب فيليب العقلة، ورفعت الصلوات لراحة أنفس شهداء البلدة.

كذلك، أضيئت الشموع واطلقت المفرقعات النارية، بحضور حشد من أهالي البلدة والبلدات المجاورة، وبمشاركة كهنة المنطقة وفاعلياتها.