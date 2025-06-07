Advertisement

لبنان

تكريماً للشهداء.. إزاحة الستارة عن تمثال للقديس شربل عند بوليفار جديدة مرجعيون

Lebanon 24
07-06-2025 | 15:53
A-
A+
Doc-P-1371915-638849337112115569.png
Doc-P-1371915-638849337112115569.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أزيحت الستارة عن تمثال للقديس شربل، عند بوليفار جديدة مرجعيون، قدمه مجموعة من شباب جديدة مرجعيون، بمبادرة فردية، تكريما لأرواح شهداء البلدة بعد العدوان الأخير عليها. 
Advertisement
 
افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم كرس كاهن رعية سيدة الخلاص المارونية الاب حنا الخوري التمثال بمساعدة معاون كاهن رعية مار جرجس القليعة الاب انطونيوس فرح، وكاهن رعية كنيسة القديس جاورجيوس في جديدة مرجعيون الاب فيليب العقلة، ورفعت الصلوات لراحة أنفس شهداء البلدة.
 
 
كذلك، أضيئت الشموع واطلقت المفرقعات النارية، بحضور حشد من أهالي البلدة والبلدات المجاورة، وبمشاركة كهنة المنطقة وفاعلياتها.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إزاحة الستار عن تمثال طاغور في المكتبة الوطنية برعاية وزارة الثقافة
lebanon 24
08/06/2025 04:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاشغال أنهت تعبيد الساحة أمام دير مار مارون - عنايا ضريح القديس شربل
lebanon 24
08/06/2025 04:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
للإيمان علامة... نهاد الشامي بجوار القديس شربل
lebanon 24
08/06/2025 04:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إحتفال تكريمي للخوري شربل شليطا في قرطبا
lebanon 24
08/06/2025 04:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:29 | 2025-06-07
16:16 | 2025-06-07
16:08 | 2025-06-07
15:48 | 2025-06-07
15:39 | 2025-06-07
15:35 | 2025-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24